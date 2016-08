Morten Jørgensen med i eksklusiv olympisk klub

- Vi er oppe på 12 nu, siger Morten Jørgensen, der kunne byde Jacob Larsen velkommen i gruppen, da den danske letvægtsfirer for nylig strøg over målstregen som nummer to i den olympiske finale.

- Jeg er stadig en smule skuffet over, at vi ikke fik guld, og den skuffelse vil jeg have for altid. Men jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke også er glad for sølvmedaljen. Og stolt, siger Morten Jørgensen.