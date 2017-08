Mads Olsen er klar til at tørne ud for Næstved i de kommende to sæsoner. Foto: Simon Ydesen

Midtbanetalent fuldender Næstved-trup

- Jeg har fået et godt indtryk af klubben. Det er lidt som i Jylland, hvor alle tager imod en med åbne arme. Som nyoprykket seniorspiller mener jeg, at Næstved er en god mulighed for mig for at få noget seniorerfaring, og det handler meget om perspektiverne i forhold til min udvikling, siger Mads Olsen, der senest har spillet på FC Midtjyllands stærke U19-hold, hvor han blandt andet fik lov at prøve kræfter med Youth League.

- Vi får en meget alsidig midtbanespiller ind i Mads, og han har vist os, at han har et teknisk højt niveau. Derfor har vi også et stort håb om, at han kan udvikle sig her i Næstved, så vi for eksempel kan få glæde af ham på et højere niveau, siger Jesper Frisenholm.