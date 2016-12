Patrick Onwenu dunker her to point i kurven, men generelt havde han og holdkammeraterne det svært omkring kurven mod de stærke Horsens-spillere.

Mestrene nedlagde Team FOG

Kampen var samtidig en generalprøve på sæsonens pokalfinale, der spilles om en måned i Forum Horsens. Her må værterne indtage rollen som favorit bedømt på onsdagens opgør, hvor Team FOG Næstved aldrig fandt rytmen i spillet. Det gjorde Horsens til gengæld. Nu venter der i første omgang en nøglekamp for Team FOG Næstved, der skal en tur til Svendborg fredag for at spille årets sidste kamp. En kamp som man skal vinde, hvis man skal bevare håbet om at ende over fynboerne i grundspillet.