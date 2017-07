Megastjerne skifter til TSS

Carolina Marin ses her i sin nye kamptrøje. Den skal hun bære, når hun stiller op for Team Skælskør Slagelse i den danske badmintonliga. Foto: TSS

24. juli 2017 Af Simon Ydesen

Badmintonklubben Team Skælskør Slagelse får i den kommende sæson glæde af ingen ringere end Carolina Marin.

Den spanske verdensstjerne er lige nu forsvarende olympisk mester, ligesom hun har vundet de seneste to verdensmesterskaber i damesingle.

Dermed er det verdens bedste kvindelige badmintonspiller, der den kommende sæson vil kunne opleves på vestsjællandsk grund.

- Det er uden tvivl det største navn, vi nogensinde har haft i klubben. Jeg er jublende lykkelig over, vi er nået i mål med det her, siger formand for Team Skælskør Slagelse Michael Stage.

Han understreger, at klubbens cheftræner Steen Pedersen har spillet en altafgørende rolle i det forløb, der har sikret klubben Carolina Marins underskrift.

- Steen har trænet Carolina siden 2011, og det har helt sikkert spillet ind, for det er med garanti ikke på grund af det økonomiske, at hun er kommet til Skælskør, siger Michael Stage, der dog medgiver, at klubben er glad for den store sponsoropbakning man også har oplevet i arbejdet med at sikre Carolina Marin.

- Det er ikke sådan, at vi har været ude og bruge penge, som vi ikke har, men jeg kan samtidig sige, at det ikke er på grund af vores økonomiske tilbud, at Marin skifter. Det er udelukkende fordi, hun får mulighed for at arbejde tættere sammen med Steen, og det kommer blandt andet også til udtryk, fordi hun vil bo og træne i Skælskør, når hun er i Danmark for at spille ligakampe, siger Michael Stage.

Mens TSS-formanden prøver at få armene ned igen, kan han begynde at glæde sig til de mange positive sidegevinster en signing af Carolina Marin også afstedkommer.

- Det er kæmpe stort, at vi i vores klub kan præsentere et af sportens absolut største navne. Det er i sig selv uhørt, at en damesingle fra Europa i den grad har domineret, som det er tilfældet med Marin, og nu kan vi sige, at hun træner i Skælskør Badmintoncenter. Det er ret vildt at tænke på, siger en stolt formand.

Det er planen af megastjernen skal spille alle ligakampe for TSS.

Med Carolina Marin på plads er der ingen tvivl om, at det bliver et meget slagkraftigt vestsjællandsk fjerboldflagskib, der lægger fra kaj i den kommende sæson med et klart mål i sigte.

- Vi skal i finalen. Det er vores klare målsætning, og det vil være skuffende, hvis vi ikke når det mål. Når det er sagt, så ved vi også, at skader og andre marginaler spiller en stor rolle, men vi satser på en finaleplads med det her hold, siger Michael Stage, der allerede i første ligakamp glæder sig til et brag af en damesingle, når TSS med Carolina Marin på holdet skal møde Vendsyssel, der råder over Beiwen Zhang, som er nummer 10 på verdensranglisten. I øjeblikket er Marin nummer fire, men hun betragtes generelt som sportens ukronede dronning i disse år.