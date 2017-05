Se billedserie Stefan Nygaards kontrakt med Næstved udløber. Spørgsmålet er, om den »gamle« Næstved-dreng på 25 år fortsætter i sin ungdomsklub, eller om han finder en ny. Her er han i aktion mod Fredericia. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Masse-afgang truer Næstved i farvel

Sport SJ - 27. maj 2017 kl. 12:43 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uanset udfaldet i lørdagens udekamp mod FC Helsingør i fodboldens 1. division kommer Næstved Boldklubs sportschef, Jesper Frisenholm, med sikkerhed til at vinke farvel til en hel del spillere. Og måske træner Michael Hemmingsen.

10 spillere har fortsat kontrakt næste sæson, men spørgsmålet er, om alle bliver, eller der vil være købe-klare klubber til eksempelvis Daniel Norouzi og Hakeem Araba.

13 andre spillere - heriblandt de fire helt unge, Jacob Pryts Larsen, Hasan Kurucay, Muhittin Kücuk og Rasmus Grosen - har udløb 30. juni.

Det kan altså betyde et masse-farvel efter forårets sidste kamp mod FC Helsingør.

- Jeg håber bestemt ikke, at alle dem spiller deres sidste kamp. Lige nu ved vi kun, at Sammy Adjei og Kevin Bechmann Timm stopper. Og så har Jeppe Illum meldt ud, at han vil videre. Men vi vil gerne holde på så mange som muligt. Vi har styr på økonomien og har da lidt at gøre med. Vi skal have en trup, der kan spille med om oprykning, men det bliver ikke 22 kontraktspillere, konstaterer han.

Frisenholm er også i dialog med Michael Hemmingsen, men det er heller ikke afklaret endnu.

Hvorfor det så ikke lykkedes sydsjællænderne at redde stumperne i denne sæson, er der ligeså mange meninger om, som der er »fake news« fra Trump-lejren. Jesper Frisenholm har også et par eller flere bud - kvalificerede bud.

- Der er mange ting. Rigtig mange delelementer er gået galt. Det er lige fra Tobias Perch-Nielsens karrierestop til, at vi i bagklogskabens lys skulle have skiftet træner tidligere. Så blev Nikolaj Hansen skadet, Henrik Kildentoft har haft svært ved at finde et stabilt niveau og Henrik Bødker kom aldrig rigtig tilbage efter sin skade, opremser Jesper Frisenholm, der samtidig erkender, at han som sportschef også har et betydeligt ansvar i anskaffelsen af blandt andre den engelske angriber, Hakeem Araba.

- Han floppede. Og før ham var vi meget tæt på at få Anatole Abang fra Hobro. Han havde været et »sikkert kort«, mener Frisenholm.

Hakeem Araba blev langt fra den angriber, Næstved havde håbet på, da han kom til klubben i midten af februar fra den svenske klub Falkenberg FF.

- I sidste ende er det jo mit ansvar. Men det var en spiller, Mogens Krogh gerne ville have. Vi tog referencer fra både Thomas Juel-Nielsen (AGF'er, red.), som havde spillet sammen med ham i Falkenberg, vi spurgte Allan Kuhn, der på et tidspunkt overvejede at få Araba til Malmø FF, og også Åge Hareide har set ham i aktion, da landstræneren var træner for Malmø. Vi har også selv set video af Araba, og havde ham til en prøvetræning, så vi mente, vi havde forberedt os grundigt. Alle tre trænere sagde god for ham, og efter den første kamp i Fredericia klappede vi da også os selv på skuldrene, for der viste han noget. Men han er boks-angriber med stort B, og dét, han kan, er det, vi har set. Han har ikke været meget i boksen for os, og ude på banen har han set uheldig ud, konstaterer Jesper Frisenholm, der til gengæld håber, Araba viser andre takter næste sæson.

- Hvis han bliver, skal han blive topscorer i 2. division, hvor vi kommer til at dominere kampene. Men nu må vi se. Vi er i dialog med hans agent, konstaterer Næstved-chefen.