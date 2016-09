Se billedserie - Dem der mener, at der ikke er forskel på at trænere drenge og piger, de har ikke prøvet det..., siger Kim Buchwald, der er træner for både det bedste herre- og kvindehold i VK Vestsjælland. Og nu også nybagt landstræner for U17-pigerne. Fotos: VK Vestsjælland

Man skal præstere mere med Danmark på trøjen

Sport SJ - 09. september 2016 kl. 06:49 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kim Buchwald er både spillende træner for VK Vestsjællands herrehold i Volleyligaen, træner for klubbens 1. divisionshold for kvinder samt ungdomskonsulent. Og nu har han sagt ja til endnu et trænerjob.

Den 33-årige slagelseaner er nemlig udnævnt som landstræner for de kvindelige U17-spillere, og det er en udfordring, han glæder sig til.

- Man lærer jo rigtig meget ved at være afsted med sådan et hold. Der er nogle ekstra krav, og man skal være 10 gange mere forberedt end i det daglige, siger Kim Buchwald.

- Det man laver skal være ret skarpt, for man skal præstere noget mere, når man har Danmark på trøjen. Og det gælder både spillerne og træneren.

Truppen samles på Gerlev Idrætshøjskole om to uger for at forberede sig til de nordatlantiske mesterskaber på hjemmebane i oktober. Og til januar gælder det så kvalifikationsturneringen til EM, der spilles i april.

- U17-holdet er en god årgang, men normalt skal danske hold være glade, hvis de vinder et sæt i EM-kvalifikationen - og endnu gladere, hvis de vinder en kamp. Så det vil være en ret stor sensation, hvis det skulle lykkes os at komme til EM, siger Kim Buchwald.

Vestsjællænderne er også repræsenteret inde på banen, for den 16-årige midterangriber Emma Hesselholt er for andet år i træk udtaget til U17-landsholdet, men hun er langt fra klubbens eneste landsholdsspiller.

Hos U17-drengene er der nemlig hele tre VKV'ere, der er sluppet igennem nåleøjet.

16-årige Oskar Madsen er med for andet år i træk, mens hans kun 14-årige lillebror Kalle Madsen er udtaget for første gang, akkurat som det er tilfældet for 15-årige Frederik Fiskbæk.