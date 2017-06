Mikkel Luimes, der her ses i aktion for Slagelse, kan se frem til en lang pause fra fodbold- banen, hvis frygten for et overrevet korsbånd viser sig at være sand. Foto: Per Christensen

Luimes foran lang pause

Sport SJ - 15. juni 2017 kl. 22:38 Af Simon Ydesen

Mikkel Luimes har været en af sæsonens store profiler på Slagelses suveræne sjællandsseriehold, der efter på lørdag vil blive tituleret danmarksseriehold. Det er dog tvivlsomt, hvornår Mikkel Luimes kommer til at spille danmarksseriefodbold - eller bare fodbold i det hele taget. Alt tyder nemlig på, at han har revet et korsbånd over i sit venstre knæ.

- Det er noget pis for at sige det lige ud. Det skete i forbindelse med en kropsfinte, hvor mit venstre ben bare forsvandt under mig, og jeg kunne med det samme mærke, at det var helt galt, siger Mikkel Luimes, der ikke blev meget klogere af en tur på skadesstuen.

- Et røntgenfoto viste, at jeg ikke havde brækket noget, men jeg har fortsat ikke fået vished for skadens omfang, siger Mikkel Luimes, der dog har været forbi to fysioterapeuter for at blive klogere på sin situation.

- De er begge enige om, at jeg efter al sandsynlighed har revet det forreste korsbånd over i venstre knæ. Jeg lavede nogle øvelser hos Tomas Sundmann, der desværre underbygger teorien om, at jeg har revet et korsbånd over, siger Mikkel Luimes.

- Da jeg fik meldingen fra Tomas var der en lille del af mig, som døde. Det lyder voldsomt, men når man bruger så meget tid på fodbold, så er det bare frustrerende, når sådan en skade rammer, siger den normalt så hurtige kantspiller.

Han skal en tur forbi en ekspert på området i den kommende uge, og så skal der nok foretages en MR-scanning for at fastslår omfanget af skaden, og så skal der ellers laves en plan for noget genoptræning.

- Det er en meget bitter slutning på en god sæson for mig. Jeg følte ellers, at jeg nu langt om længe var kommet over de mange småskader, som jeg har døjet med hele foråret. Nu går jeg bare og venter på svar, og det er en meget frustrerende situation, siger Mikkel Luimes, der er blevet ekviperet med et par krykker til at ledsage ham rundt.

Skulle det som forventet vise sig, at det er korsbåndet, der er røget sig en tur, så er den nuværende Slagelse- og tidligere Næstved-spiller klar til at strække tålmodigheden og ellers trække i arbejdstøjet.