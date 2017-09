Se billedserie Team FOG Næstveds træner Milan Skobalj er optimistisk i forhold til den kommende sæson. Han tøver ikke med at kalde den nye trup langt mere konkurrencedygtig end sidste sæsons. Foto: Simon Ydesen

Lovende takter fra Team FOG

Sport SJ - 08. september 2017 kl. 19:21 Af Simon Ydesen

Normalt plejer direktør Andreas Larsen altid at udråbe den kommende sæson til sæsonen, hvor Team FOG Næstved kan gå hele vejen til DM-finalen.

I år har han valgt at nedtone sin ukuelige optimisme, men det kan sagtens tænkes, at han skal til at finde den frem igen i en fart, for hvis de første meldinger fra trænerstaben og spillertruppen holder stik, så har man sammensat et anderledes slagkraftigt hold.

- Man kan slet ikke sammenligne de to spillertrupper. Den her trup er langt mere konkurrencedygtig, end den jeg havde i sidste sæson. Mentaliteten er helt anderledes god i den her trup. Spillerne vil gerne hjælpe hinanden og holdet, og det giver bare et langt bedre udgangspunkt. Det vigtigste er, at alle er klar til at yde en kæmpe indsats til hver træning, siger Team FOG Næstveds træner Milan Skobalj.

Første bevis på offerviljen på det nye Team FOG Næstved-mandskab så man allerede i to træningskampe mod den svenske storklub Borås, der blandt andet havde den tidligere Horsens-trio Jyles Smith, Marin Mornar og ikke mindst Nimrod Hilliar med på holdet.

Efter at være blevet kørt over i den første af to træningskampe, rejste Team FOG Næstved sig, da man torsdag middag atter stod ansigt til ansigt med det svenske mandskab. Denne gang var der mere bund i spillet, og de dumme boldtab var blevet reduceret markant fra Team FOG Næstved-spillernes side.

Det betød, at man nu kunne byde svenskerne op til en match, der var fyldt med intensitet og nerve. Faktisk helt ufatteligt meget nerve til, det var en træningskamp.

Dramatik var der også nok af. Tilbagevendte Troy Franklin viste, at han stadig kan være en lille bisse på en basketbane, da han kom i slagsmål med en svensk modspiller efter et par forudgående bataljer. Episoden indtraf i slutningen af tredje quarter, og så blev de to kamphaner ellers placeret på bænkene, hvorfra de kunne se de to hold ende ud i en dobbelt overtid, som Borås endte med at vinde 90-87. Team FOG Næstved havde ellers haft mulighed for at vinde både i den regulære kamp og i overtiden. Med andre ord spillede man lige op med et hold, der har langt større budget og på papiret bedre spillere, end tilfældet er i Næstved.

Det siger lidt om mentaliteten, at Team FOG Næstved-spillerne på intet tidspunkt slog op i banen. På trods af langt større modspillere viste Team FOG Næstved-spillerne en kampvilje og ikke mindst evner, der lover meget godt for den kommende sæson.

- Jeg er helt sikker på, vi står langt bedre end i sidste sæson. Vi har allerede erfaret, at kemien blandt denne gruppe spillere er markant bedre, og det gør det nemmere for mig som træner at få tingene til at fungere, siger Milan Skobalj, der var meget tilfreds med udbyttet af træningskampene mod Borås.

- Det var bestemt meget lærerigt for os alle sammen. Vi mødte et hold, som vil være i stand til at vinde den basketliga, så at vi kan spille lige op mod dem, mens vi mangler Chris Gabriel og Mathias Bak er en lovende indikation for os, siger Milan Skobalj.

Team FOG Næstved åbner den nye sæson den 21. september, når Wolfpack gæster Arena Næstved.