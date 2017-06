Slagelses træner Ulrik Balling må ud og se en masse kommende modstandere an. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Lokalbrag i vente for SBI Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalbrag i vente for SBI

Sport SJ - 18. juni 2017 kl. 22:13 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse har i længere tid vidst, at man var klar til danmarksserien i næste sæson. Søndag blev der sat navne på de kommende modstandere, da DBU Sjælland trak lod til pulje 1 og pulje 2 i den kommende sæson.

Slagelse blev parret med blandt andet nedrykkerne fra 2. division Holbæk og Fredensborg, og det er en udfordring, som cheftræner Ulrik Balling er spændt på.

- Det bliver meget sjovt at få et lokalopgør mod Holbæk, men ellers skal vi godt nok ud at køre langt til vores udekampe, men det vidste vi sådan set godt, så det er der jo ikke noget at gøre ved. Hvis jeg skal se på selve fordelingen af hold, så ser det meget lige ud i forhold til placeringen af oprykkerne. Jeg kender ikke FA 2000, men de er jo også oprykker fra københavnerserien, siger Ulrik Balling, der dog noterer sig en lille skævvridning.

- De to nedrykkere fra 2. division er i vores pulje, og de to nummer to fra denne sæsons danmarksserier er også begge i vores pulje, så vi skal nok få noget at se til, siger Ulrik Balling.

- Det er svært at sige, hvad vi kommer til at møde, der kan ske meget i løbet af en sommer i en københavnsk serieklub, så jeg må ud og se de forskellige hold. Nu går jeg lige og afventer kampprogrammet, siger Ulrik Balling.

Sjællandsserieholdet TFC Odsherred kan også blive en del af danmarksserien i næste sæson - hvis holdet besejrer eller spiller 0-0 eller 1-1 mod BSF i mandagens oprykningskamp i Vig. De to nordvestsjællandske klubber kan dog ikke komme til at stå over for hinanden i den kommende sæson - med mindre de trækker hinanden i pokalturneringen. Søndagens lodtrækning placerede nemlig Holbæk i pulje 1 og BSF eller Odsherred i pulje 2.

Pulje 1:

Stenløse

FA2000

Slagelse

Karlslunde

Taastrup

Ledøje-Smørum

Holbæk

Fredensborg

Kastrup

Herlev Pulje 2:

Fremad Valby

Virum-Sorgenfri

Skjold Birkerød

Avedøre

BSF/TFC Odsherred

KFUM Roskilde

GVI

B 1908

Vanløse

AB Tårnby