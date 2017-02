Løst krudt i kanonerne

Selv om Næstved/Herlufsholm havde store problemer med at få omsat afslutninger til mål og var bagud 16-11 ved pausen, var der alligevel ved at blive spænding om udfaldet midt i anden halvleg.

Gæsterne udnyttede en to minutters udvisning til TMS til at reducere fra 20-16 til 20-18, og kort efter kunne topscorer Jasper Jacobsen have bragt forskellen ned på en enkelt scoring.

Thomas Matic fandt dog endnu en redning frem, og først ni minutter senere lod han sig passere igen. I mellemtiden havde TMS scoret seks mål på stribe, så Sebastian Zabells reducering til 26-19 var til at leve med for hjemmeholdet, der havde glæde af blandt andre Morten Hempel Jensen og Anders Møller fra klubbens førstehold.

- Vi brænder rigtig mange chancer - og flere end nødvendigt - så jeg ærgrer mig over, at vi ikke får point med herfra, siger Næstved/Herlufsholms træner Per Berg, der dog også fandt noget at glæde sig over.