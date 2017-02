Krystian Jensen blev topscorer for Korsør Slagelse med seks mål i udekampen mod Lemvig Thyborøn. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Lang scoringspause kostede for Korsør Slagelse

04. februar 2017
Af Simon Ydesen

Et kvarters scoringspause i midten af anden halvleg forvandlede en ellers lovende mulighed for point til en træls og mest af alt lang bustur fra Lemvig hjem til Korsør og Slagelse. Det betød samtidig at en langt hen ad vejen lige kamp endte med en 32-18-sejr til Lemvig-Thyborøn.

Korsør Slagelses 1.divisionshold har flere gange i de seneste kampe lagt ud med at komme solidt i front. Den tendens fortsatte i lørdagens udekamp mod Lemvig, hvor vestsjællænderne hurtigt bragte sig i front med 5-1.

Ved pausen var stillingen 12-10 til hjemmeholdet, så der var stadig grund til optimisme i Korsør Slagelses omklædningsrum.

- Vi sad helt klart med fornemmelsen af, at vi kunne hente point i denne kamp, da vi havde pause. Desværre formåede vi ikke at følge op på den fine første halvleg, konstaterer Mathias Thomsen.

Da Korsør Slagelse fik reduceret til 17-14 efter 37 minutters spil var der stadig al mulig grund til at være optimistisk. Den optimisme døde stille men sikkert i løbet af de næste 15 minutter, som Lemvig-Thyborøn vandt med 9-0.

- Der var for få, der tog ansvar i angrebet. Vi spillede for meget til siden, og det pressede os ud i nogle dumme og svære situationer, siger Mathias Thomsen.

- Det er meget ærgerligt, at vi ikke fik noget med fra kampen, når vi spillede en god første halvleg, siger Mathias Thomsen, der kun havde haft fokus på holdets egen kamp.

Sideløbende med opgøret i Lemvig spillede Korsør Slagelses to nedrykningsrivaler HIK og Frederikshavn i Hellerup, og her løb hjemmeholdet med en sejr på 22-20. Det er et ønskeresultat for Korsør Slagelse, som dermed fortsat kun har et point op til en af de to playoff-pladser, der undgår direkte nedrykning.

HIKs sejr betyder dog, at Korsør Slagelse nu ligger sidst med syv point i bunden. Samme antal har Nyborg og HIK, mens Frederikshavn har et point mere over den direkte nedrykningsstreg.

- Man skal ikke ligge noget særligt i, at vi nu ligger sidst. Det begynder først at være skidt, hvis vi stadig gør det efter de indbyrdes opgør mod de andre bundhold, siger Mathias Thomsen.