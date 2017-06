Kulturbærer forlænger med NB

Kasper Mertz er klar til flere kampe i den grønne trøje. Lige nu selvtræner han benhårdt for at stå skarpt til næste sæson. Foto: Simon Ydesen

Der er allerede en håndfuld Næstved-spillere med kontraktudløb, der har forladt klubben, men nu vender strømmen lidt, for Kasper Mertz er blevet enige med klubben om en ny kontrakt, der binder ham til Næstved i de kommende to sæsoner.

- Det er dejligt, at vi har fået det på plads, så jeg kan fokusere på at blive klar til den nye sæson, siger Kasper Mertz.

For Kasper Mertz er det noget nær perfekt, at han kan fortsætte fodboldkarrieren i den grønne trøje.

- Det hele passer perfekt ved at forlænge med Næstved. Det hele går op i en højere enhed for mig i forhold til arbejde, uddannelse og fodbold, så jeg er meget glad og tilfreds med, at vi kunne blive enige om at forlænge, siger Kasper Mertz, der som ægte klubmand hele tiden har haft Næstved som sin førsteprioritet.

- Tanken om at finde en 1. divisionsklub har da strejfet mig, da det er meget sjovere at spille 1. division, men omvendt vil jeg også rigtig gerne hjælpe Næstved tilbage i 1. division, så det er mit klare mål for den kommende sæson. Jeg ved, at spillerne har den holdning, at vi gerne vil op igen med det samme, men jeg ved ikke, hvad klubbens holdning er, siger Kasper Mertz.

Næstveds forlængelse med cheftræner Michael Hemmingsen har også spillet positivt ind på Kasper Mertzs beslutning om at blive i klubben.

- Det var meget positivt at høre, da man havde fået det på plads. Det har helt sikkert også spillet ind på min beslutning om at forlænge. Michael ringede til mig i sidste uge og fortalte, at han håbede på, at jeg ville blive, og det kan da godt være, at han ringer til alle spillerne, men det er stadig dejligt med en træner, der viser interesse for sine spillere, siger Kasper Mertz, der glæder sig til det videre arbejde med Michael Hemmingsen.

Med sine 29 år er Kasper Mertz efterhånden det, man må kalde en rutineret fodboldspiller, og han er klar over, at det givet et ansvar for at føre stolte traditioner videre i Næstveds omklædningsrum.

- Da jeg kom op i førsteholdstruppen, havde vi spillere som Henrik Madsen og Ulrik Balling, der var garanter for en god stemning i omklædningsrummet og et godt sammenhold. Siden tog folk som Rasmus Mathiesen og Joakim Normann over. Nu er det nok mig og Harun Keser, der skal forsøge at føre den stil videre, men det gør vi også gerne, siger Kasper Mertz.