Korsør Slagelses oprykkerhold får det svært i 1. division, men troen er stor, og i første omgang gælder det om at undgå en direkte returbillet til 2. division. Foto: John Ringstrøm

Korsør Slagelses Polo skal op i gear

Sport SJ - 15. september 2016 kl. 22:44 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For år tilbage var det svært for en superligaoprykker at undgå nedrykning fra landets bedste fodboldrække. På samme måde er det i dag noget nær umuligt for en sjællandsk oprykker til landets næstbedste håndboldrække at klare frisag.

Det er en statistik, som Korsør Slagelses talentfulde 1. divisionshold håber på at gøre op med i denne sæson, når man skal forsøge at gøre opholdet i landets næstbedste række til et mere permanent et af slagsen. Sportschef Jes Christensen er dog en realistisk mand, så han har sammen med træner Per Sabroe hurtigt fået udpeget feltet af hold, som man realistisk set kan og skal slutte over for at undgå en af de tre direkte nedrykningspladser.

- Vi er et af fem hold, som skal kæmpe for at undgå en af de tre direkte nedrykningspladser. De øvrige hold er Frederikshavn, SUS Nyborg, Otterup og HIK. Målet er i første omgang at blive næstbedst blandt de fem hold, så rykker vi jo ikke direkte ned, men så skal vi sandsynligvis ud i knald eller fald-kampe om at blive, siger Jes Christensen.

