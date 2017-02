I tirsdagens holdkamp mod Greve spillede Anders Skaarup (th. med ryggen til) sammen med Joachim Persson. Skælskør-parret tabte til Mathias Christiansen og David Daugaard, som godt kan blive et par af de største udfordringer for Skaarup/Astrup ved det forestående DM. Foto: Jeppe Lodberg

Kommende far på dansk mesterskabsjagt

Onsdag meldte det topseedede badmintonpar i herredoublen, Mathias Boe og Carsten Mogensen, fra til DM i Aarhus, og det gør alt andet lige vejen til et dansk mesterskab nemmere for Team Skælskør-parret, Anders Skaarup og Kim Astrup.

- Hun er sat til at føde vores dreng om otte dage, så det kan i princippet ske, hvad øjeblik det skulle være. Bliver jeg ringet op, er det med at komme afsted, for der er tre timer fra Aarhus til København i bil. Og så er DM slut for mig, alt afhængig af hvor og hvornår det sker, siger 27-årige Anders Skaarup, som dog ellers vil gøre alt for at vinde DM på sin gamle hjemmebane.