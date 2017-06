Se billedserie Simon Petersen var med til at sikre Næstved/Herlufsholm avancement til 2. division i sin første sæson i klubben, men han nåede kun fire kampe efter oprykningen, inden han ødelagde korsbåndet. Foto: Jeppe Lodberg

Keeper har brug for luftforandring

Sport SJ - 14. juni 2017 kl. 09:11 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Simon Petersen kommer ikke i aktion for Næstved/Herlufsholm Håndbold i den kommende sæson i 2. division, og der er formentlig heller ikke nogen andre klubber, der får glæde af ham - på banen i hvert fald.

Forleden ophævede sydsjællænderne kontrakten med den 22-årige keeper og ungdomstræner, der har været skadet siden oktober, og der er ikke udsigt til, at han bliver spilleklar foreløbig.

Tværtimod står Simon Petersen over for en ny korsbåndsoperation efter at den første gik galt, og hele forløbet omkring fejloperation og forgæves genoptræning har taget hårdt på ham.

- Jeg ville rigtig gerne have fortsat, men i den tilstand jeg er i for øjeblikket, så er det bedst for begge parter at skilles, siger Simon Petersen, og understreger, at der ikke ligger nogen konflikt bag bruddet med klubben.

- Men en af de væsentligste grunde er, at jeg pt. ikke er i en særlig god tilstand og lige skal ovenpå igen. Og jeg tror noget luftforandring et andet sted, kan hjælpe enormt meget på det, siger han, der tidligere har spillet for Viborg og Mors-Thy.