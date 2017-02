Jacob Winther blev far til lille Ella for tre uger siden, og siden er det ikke blevet til meget nattesøvn. Trætheden var dog ikke til at se i kampen mod Ishøj, hvor både han og holdkammeraterne ydede en fin indsats. Foto: Christina Hesselholt

Karantæneramt træner coachede sit hold til sejr

- Det kan ikke være nødvendigt, når det var så tydeligt. Dommerne siger også, at de har styr på det og vil skrive noget på kamprrapporten. Resultatmæssigt betyder det jo heller ikke noget for os, andet end at en sejr ville se pænt ud i stillingen. Men det var en vigtig kamp for Ishøj, siger Kim Buchwald, med henvisning til, at vestsjællænderne skal spille kvalifikationskampe om at blive i rækkens, mens Ishøj kæmper for at sikre sig en plads i kvartfinalerne.