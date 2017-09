Se billedserie - Nu har jeg ro i sjælen, siger Kim Madsen (til højre), der i weekenden fik opfyldt en gammel drøm om at køre et rally i en firehjulstrukken fabriksbil - og så vandt han endda. Sejren i DM-afdelingen i Slagelse får dog ikke den tidligere danske mester til at genoptage karrieren. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Hurtig drøm gik i opfyldelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hurtig drøm gik i opfyldelse

Sport SJ - 10. september 2017 kl. 21:23 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kim Madsen har ikke kørt en DM-afdeling i rally, siden han blev dansk mester i 2015, men fredag og lørdag var soraneren tilbage bag rattet.

Og det var ikke et hvilket som helst rat.

Ved DM-afdelingen i Slagelse stillede Kim Madsen og co-driver Kasper Sørensen nemlig op i en knivskarp firehjulstrukket Peugeot 208 og kørte fra alt og alle.

- Jeg har altid haft en drøm om at prøve at køre i en fabriksbil i den store klasse, siger Kim Madsen, der takker Peugeot Danmark og sine øvrige sponsorer for at gøre det muligt.

- Det var en drøm, der gik i opfyldelse. Bilen var lejet i Italien, og den kom i onsdags med et helt team af servicemandskab. Så jeg skulle faktisk ikke gøre andet end at komme med min køredragt og styrthjelm, siger han med et grin.

Der blev kørt Hankook Slagelse Rally både fredag aften og lørdag, og da den sidste prøve var overstået kunne Kim Madsen flytte hænderne fra rattet til pokalen.

Vestsjællænderen var i alt 42,1 sekund hurtigere end Kenneth Madsen fra Ruds Vedby - i en tohjultrækker - og næsten to minutter hurtigere end Ib Kragh fra Juelsminde, der ellers fører DM-serien for firehjulstrækkere.

- Vi vidste jo, at bilen kunne. Så spørgsmålet var om chaufføren stadig kunne. Jeg ligger jo ikke og kører hveranden weekend, siger Kim Madsen.

Lidt træning er det dog blevet til, for Kim Madsen har kørt nogle enkelte mindre rallysprint i en gammel Ford Escort.

- Det kan slet ikke sammenlignes med at køre en fuldt konkurrencedygtig bil, som den her. Jeg kunne heller ikke bare give den gas fra start, for jeg skulle lige lære bilen at kende, men jeg havde ikke regnet med at vinde, så det gik over al forventning. Men det var en engangsforestilling, siger Kim Madsen, der ikke har nogen planer om at genoptage karrieren.