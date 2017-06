Hollandsk afløser for »HK«

I DM-finalen for en måneds tid siden spillede Hans-Kristian Vittinghus afskedskamp for Team Skælskør, og nu har sølvvinderne fundet afløseren for 31-årige »HK«, der er skiftet til Solrød Strand.

- Langsigtet er mit mål at være med ved OL i 2020 og vinde medalje ved EM. I år havde jeg en god turnering og nåede kvartfinalen, og jeg er opsat på at nå semifinalen næste gang, siger Mark Caljouw, der generelt kan se tilbage på en god sæson.

- Team Skælskør kontaktede mig og spurgte, om jeg var interesseret i at spille i den danske lige. Jeg vidste selvfølgelig at den er en af de stærkeste i Europa, og det ville være en ære at spille i den. Og efter nogle gode snakke med Steen var jeg overbevist om, at det ville være et skridt i den rigtige retning og en udfordring for mig, siger Mark Caljouw.