Hester klar til Wiggins

- Det er noget, jeg har snakket med Wiggins om tidligere, men det faldt lidt hen, fordi det er et U23-projekt. Men da vi kørte seksdagesløb i Gent i år, havde jeg rigtigt gode ben, og det så Wiggins. Så da jeg sad og spiste morgenmad en dag, ringede han til mig og spurgte, om ikke jeg ville have den sidste ledige plads på holdet, siger Marc Hester til TV2 Sporten.

Marc Hester har tidligere kørt landevej for blandt andre Team Designa Køkken, Christina Watches og One Pro Cycling. Når det gælder danske løb som DM og Post Cup, stiller han op for Sorø BC.

- Jeg skal stadig have fokus på seksdagesløb. Helt klart. Jeg kan ikke udelukkende køre for hverken et kontinentalhold eller et pro kontinentalhold. Mine største kompetencer er på banen, og det ligger mit hjerte nært. Jeg er den danske aktive rytter, der har kørt flest seksdagesløb, og sådan vil det blive ved med at være, indtil jeg stopper, lyder det fra Hester til TV2 Sporten.