Herlufsholm mødte overmagten

Herlufsholms danmarksseriehold har hårdt brug for point i bestræbelserne på at blive i danmarksserien. De forhåbninger led dog et tilbageslag, da Kenneth Gangsteds tropper tabte 0-4 til Skovshoved.

- Der er ikke så meget at sige til nederlaget. Vi gjorde, hvad vi kunne, og vi var bare oppe mod et klart bedre hold. Jeg betragter Skovshoved som rækkens bedste hold, siger Kenneth Gangsted.

Bedre blev betingelserne ikke, da Lasse Marland modtog et rødt kort for angiveligt at have trådt på en modstander, mens han selv hævder at have sat af i jagten på en løs bold.