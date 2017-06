Benjamin Jensen har været et af lyspunkterne hos Herlufsholm i foråret. Men hans og holdkammeraternes præstationer er formentlig ikke nok til at klare sig i danmarksserien. Hvis Rishøj vinder lørdag over Fremad Valby, kan end ikke en Herlufsholm-sejr over B1908 hjælpe. Foto: Jens Wollesen

Herlufsholm kæmper til det sidste

Nu har træner Kenneth Gangsteds tropper stadig et lille halmstrå at klamre sig til, men det kræver de »rigtige« resultater i weekenden og den kommende.

Herlufsholm skal selv søndag middag besejre B1908, som ikke har det store at spille for. Herlufsholmerne kender resultaterne fra om lørdagen, hvor Rishøj helst skal tabe til Fremad Valby og Karlslunde helst heller ikke må få point hjemme mod Avedøre.

- Det ser jo meget svært ud, men vi kan kun gøre det, vi selv kan. Desværre er det jo normalt sådan, at de hold, der stadig har noget at slås for, også får point, lyder det fra Herlufsholms skadede anfører Joakim Normann, cheftræneren også er klar i spyttet.

- Vi skal have seks point i de to sidste kampe og så håbe, at de andre resultater flasker sig. Vi har jo ellers lavet 18 point ide sidste 13 kampe, men er kommet for sent i gang, mener Gangsted.