Hemmingsens søndag blev en lortedag

Sport SJ - 21. maj 2017 kl. 22:32 Af John Ringstrøm

Han kom til i ugen op til 1. divisionskampen mod Nykøbing FC 2. april. En fodboldkamp, der - ligesom sæsonens sidste hjemmekamp mod Hobro - også endte 0-0.

Det er lykkedes Næstveds cheftræner Michael Hemmingsen at hente i alt 13 point i de ni kampe, men det har vist sig at være for lidt.

En enkelt scoring mod Hobro havde givet to point mere og et lille håb i sidste spillerunde, men det lykkedes heller ikke.

- Det er jo en lortedag. Jeg synes faktisk, vi har forsøgt, om vi ikke på en eller anden måde kunne få det over på vores side og jagte overlevelsen i sæsonens løb. Dem, der ligger omkring os, har vi jo enten slået eller spillet uafgjort mod. At de så er gået ud og har fået nogle sejre - blandt andre Fredericias i Vendsyssel - var ikke det, vi havde håbet på, erkender Michael Hemmingsen, der ser lyst på sydsjællændernes fremtid trods nedrykningen til 2. division.

- Livet går jo ikke i stå. Der er muligheder for at komme igen. Min oplevelse af at være her i Næstved er, at der er grobund i det, og at man sagtens kan vende tilbage, vurderer Michael Hemmingsen, der endnu ikke ved, om det bliver med ham selv på trænerposten.

- Det er et godt sted at være. Jeg vil ikke udelukke det. Det må vi se på. Det vil ikke afskrække mig at fortsætte. Turen passer mig godt og også det andet, jeg går og roder med om eftermiddagen, men nu må vi se. Det er første gang, jeg ikke er lykkedes med en opgave. Det irriterer mig. Jeg troede vitterligt, vi kunne, siger fynboen.