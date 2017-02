Her ses Team Pythonpro.com-VeloWears Peter Haslund sammen med sportsdirektør Bjørn Oppermann. De kan glæde sig over en flot andenplads til Peter Haslund i sæsonens første løb Kuurne Bruxelles Kuurne. Privatfoto

Haslund åbner med topresultat i Belgien

Sport SJ - 26. februar 2017 kl. 21:19 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag bød på årets første store løb for Team Pythonpro.com-VeloWear-rytterne, der straks leverede varen med en podieplads til Peter Haslund.

Allerede længe inden sæsonen gik i gang turde Team Pythonpro.com-VeloWears sportsdirektør Bjørn Oppermann godt at melde ud, at årets mandskab var det hidtil stærkeste, som man har rådet over.

De talentfulde ryttere på Næstved-holdet skulle ikke bruge lang tid på at bevise, at der er noget om påstanden.

I årets første UCI-løb Kuurne Bruxelles Kuurne kørte Peter Haslund i mål på en fornem andenplads efter et løb, hvor han havde været en skabende kraft i over halvdelen af de 120 tilbagelagte kilometer. Det begyndte ellers skidt, da han blev fanget bag et styrt og måtte køre alene op til feltet igen.

Da Peter Haslund havde kæmpet sig tilbage til fronten af feltet, slap han den aldrig efterfølgende. I stedet satte han et tempo, der rev feltet i stumper og stykker. Det var indledningen til en finale, hvor han selv kom til at spille en hovedrolle.

- Jeg forsøgte at komme væk syv-otte gange, men det lykkedes ikke før mod slutningen. Vi skulle slutte af på en rundstrækning på 15 kilometer. Da vi kørte ud på den sidste omgang, så lykkedes det mig at komme af sted sammen med to ryttere fra Herning og en franskmand. Vi sad og arbejdede godt sammen, så det endte med, at vi kom hjem til en spurt, siger Peter Haslund, der på det tidspunkt havde en god fornemmelse af, at han kunne spurte med om sejren i det store belgiske løb.

- Johan Langballe fra Herning er decideret sprinter, så jeg var klar over, at han ville blive en konkurrent til sejren, men jeg havde heller ikke lyst til at prøve et ryk, fordi det kunne ende med at koste mig muligheden for at køre med om sejren, siger Peter Haslund.

I den afgørende spurt var det tæt på, at Næstved-rytteren havde kørt sig foran Johan Langballe, men der manglede 10-15 meter mere til målstregen, for at det skulle være blevet en realitet.

- Det var tæt på, at jeg havde vundet. Umiddelbart var jeg skuffet over andenpladsen. Jeg ville jo gerne have vundet, men omvendt er det også et fantastisk godt resultat at åbne sæsonen på, siger Peter Haslund.