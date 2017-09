Se billedserie Mikkel Bruun havde en stor chance for at udligne for Herlufsholm efter en times spil, men misbrugte, og kort efter blev det i stedet 2-0 til Ringsted.Foto: Mik Foto: Mik

HG-træner: Det er en smule op ad bakke

Sport SJ - 01. september 2017 kl. 21:58 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Første halvleg af sjællandsseriekampen mellem Herlufsholm og Ringsted var forholdsvis jævnbyrdig, men i anden halvleg vekslede gæsterne tre mål til tre point og tilføjede HG det andet nederlag i tre kampe efter nedrykningen fra danmarksserien.

- Jeg synes, vi bliver ekstremt hårdt ramt. Den her kamp er meget symptomatisk for det, der sker for os i øjeblikket, siger HG-træner Kenneth Gangsted.

- De får et heldigt mål til 1-0, og vi har så en friløber, hvor Mikkel Bruun skal udligne. Og så scorer Ringsted i stedet til 2-0 på det næste angreb. Hvis vi kommer på 1-1, så er det en kamp, der kan gå begge veje, siger han.

Ringsteds føring kom i det 50. minut, da Nichlas Drewsen sparkede et frispark direkte i muren. Bolden sprang dog direkte tilbage til ham, og i andet forsøg sendte han den i nettet.

Efter Mikkel Bruuns store chance for udligning øgede Martin Jensen til 2-0 på kontra, og efterfølgende slog Oliver Stokkeby Drewsen sejren fast med sin scoring til 3-0.

- Vi var godt forberedte og vidste at Herlufsholm ville spille med lange bolde. Dem stod vi bare og tog imod, og så vidste jeg, at de var sårbare på omstillinger, og vi kom godt afsted på kanterne, siger Ringsteds nye træner Ole Pedersen, den kan glæde sig over to sejre i to kampe.

- Man kan jo ikke klage over seks point, og vi spillede bedre i dag end i den første kamp. Nogle af vores skadede spillere begynder også at træde i karakter, og så fik Martin Jensen debut med et mål. Mere kan man ikke ønske sig, siger han.