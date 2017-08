HB Køges unge folk slog Herlufsholm ud

Med en masse U19- og U21-spillere på holdet vandt den østsjællandske 1. divisionsklub 5-0 efter at have ført 2-0 ved pausen.

Små 300 tilskuere på Herlufsholm Stadion fik ellers set et hjemmehold, der efter de første 15 minutters penge kom sig over benovelsen og spillede frisk til. Og det blev da også til et par nærgående forsøg, hvor ikke mindst nytilgangen fra Næstved, Gustav Mansø, viste, at han bliver en gevinst for herlufsholmerne i sjællandsserien.