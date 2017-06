Andreas Baes er klar til at tørne ud for Næstved i 2. division. Parterne er blevet enige om en forlængelse af den kontrakt, der stod til at løbe ud ved udgangen af juni. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Grøn profil rykker med ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grøn profil rykker med ned

Sport SJ - 12. juni 2017 kl. 13:07 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved har fået papir på endnu en profil, da det er lykkes at forlænge samarbejdet med Andreas Baes, der ikke har noget imod at prøve kræfter med 2. division.

Det er ikke et brændende ønske om at besøge Pandrup, Odder og Tønder, der har fået Andreas Baes til at skrive under på en et-årig kontrakt med Næstved. Det er derimod et inderligt ønske om at være med til at spille klubben tilbage i 1. division.

- Det bliver helt sikkert hårdt, men jeg er klar på udfordringen, og lige meget, om det hedder Odder eller sådan noget, så skal jeg nok være 100 procent motiveret for at gå ud og levere, alt hvad jeg kan byde ind med, siger Andreas Baes.

Med kontraktforlængelsen slutter Baes sig til en efterhånden stor flok stamspillere, der også i den kommende sæson vil tørne ud for de grønne, selvom det hedder 2. division.

Navne som Kristoffer Munksgaard, Nikolaj Hansen, Henrik Kildentoft, Jesper Christiansen, Kasper Mertz og Andreas Moos borger for så meget erfaring og kvalitet, at Andreas Baes ikke er bleg for at sætte ambitionsoverliggeren højt for den kommende sæson.

- Vi skal op igen. Det er og skal være vores målsætning. Det er der ikke nogen tvivl om i mine øjne, siger Andreas Baes.

Den 23-årige nordsjællænder har været en af de mest stabile Næstved-spillere i de to seneste sæsoner, så det er en fuldgod 1. divisionsspiller, der har valgt at tage turen med ned i 2. division, og det endda uden at blinke det mindste ved udsigten til at træde et trin ned ad den stige, som fodboldspillere normalt er panisk angste for at betræde i den forkerte retning.

Læs mere i mandagens udgave af Sjællandske, hvor sportschef Jesper Frisenholm også kommer med en status på spillersituationen i Næstved.