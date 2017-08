Se billedserie Daniel Norouzi var ikke nogen populær mand i Hvidovre, da han trådte ned på anklen af værternes Kasper Kristensen, der måtte skiftes ud. Næstved-spilleren fik et gult kort for forseelsen, og advarsler var også alt, hvad Sydsjællænderne fik med hjem fra. Foto: Kim Rasmussen

Gråt i gråt i Hvidovre

Sport SJ - 11. august 2017 Af Claus Rasmussen

Undertegnede har ikke læst bogen »Fifty Shades of Grey« - eller set filmen for den sags skyld. Men jeg har forstået, at det skulle være saftig underholdning.

Til gengæld var der ikke meget sex og forlystelse over de nuancer af grå, Næstveds 2. divisionshold spillede i fredag aften i Hvidovre.

Himlen var grå. Dragten ligeså. Og spillet på må og få.

Kort fortalt var Hvidovre bedst i de første 45 minutter - uden at være prangende - og Næstved-spillerne kunne ikke tillade sig at klage over 0-0 ved pausen.

Én reel afslutning blev det til for gæsterne i første halvleg. Den kom da Kristoffer Munksgaard slap fri i feltet i det 44. minut, men sparkede lige på Hvidovre-keeper Mikkel Hasling.

Hvidovre har heller ikke ligefrem skrækkende skarpe i front, hvor både Nicolaj Agger, Kim Aabech og Alexander Lazarecic let kunen have scoret, hvis du havde været et skidt hurtigere.

I pausen fik Hvidovre åbenbart slebet støvleknopperne. I hvert fald virkede værterne hurtigere i anden halvleg - og også langt skarpere.

Et kvarter inde i halvlegen gjorde Magnus Fredslund det fortjent til 1-0, og efterhånden som Næstveds forsvar skilte ad i små stumper, blev hjemmeholdets chancer større og større.

Lasse Brandt Hansen øgede til 2-0 og kort før tid satte Louka Andreassen punktum med sit mål til 3-0.

Faktisk kunne hjemmesejren snildt have været endnu større, men et par gode redninger fra Viktor Anker og en redning på stregen af Nikolaj Hansen betød at ondt ikke blev værre.

Men det var også slemt nok.

- Alle spillere mangler 25-30 procent, og os som skal bære det mangler lidt mere. Vi sætter os selv under pres, og det er som om, vi er et skridt bagefter hele tiden, siger Næstveds Daniel Norouzi.

Træner Michael Hemmingsen havde håbet at se en anden udgave af sit hold end i den fejlslagne premiere mod Skovshoved, men der var ikke meget opmuntring at hente i anden spillerunde.

- Puha..., konstaterede han, da han kom ud af omklædningsrummet.

- Jeg synes, vi spiller en meget god første halvleg og har en stor chance til sidst.Det var en god mulighed. Men i anden halvleg mister vi os selv som hold. Det hænger ikke sammen, og vi skal helt klart kigge på, hvordan vi bliver mere kyniske og simple i vores tilgang til kampene.

Næste opgave venter mandag aften, hvor Næstved møder Ølstykke fra serie 1 i pokalturneringen.