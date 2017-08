Golf-talent har søgt ly hos major-vinder

For et par uger siden tjekkede Alexander Frances fra Møn Golfklub ind på University of Houston, men den 20-årige landsholdsspiller har langt fra fået den start på sit college-ophold i USA, som han havde forestillet sig.

- Det er ret specielt at bo hos en major-vinder. Han kan en masse gode historier - også om Tiger Woods - så det er rigtig sjovt, siger Alexander Frances, der føler sig i sikkerhed for katastrofen omkring sig.

- Vi har været ude og hjælpe folk, og det er især ældre mennesker, der haft svært ved at komme væk. Vi kørte runde i store trucks og havde også en kajak med, så vi kunne komme frem til huse og lejligheder, der stod under vand, for at tjekke, om beboerne var okay, siger Alexander Frances.