Glumsø-kørere klar til DM

- Jeg havde faktisk lidt forventninger om at køre mig på podiet. Men jeg har investeret i en ny motor, som jeg lige har fået. Og da jeg kender banen i Glumsø ud og ind, besluttede jeg mig for at teste den i de to første heat, siger Mikkel B. Jensen.

- Det vigtigste var jo at gå videre, og jeg vidste, at jeg havde råd til at bruge to heat på at teste den nye motor i et stærkt felt. Nu skal vi have lavet lidt justeringer på den og optimeret den, for motoren er jo altafgørende i det her game, siger Mikkel B. Jensen, der håber at have maskinen i topform til DM.