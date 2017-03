Se billedserie Der var god gejst på både banen og bænken, da Korsør Slagelse udfordrede Fredericia, men alligevel ende det med det 17 nederlag i 21 kampe i 1. division.Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Forgæves fight mod Fredericia-favoritter

Sport SJ - 05. marts 2017 kl. 19:52 Af Claus Rasmussen

I mange af sæsonens kampe i 1. division har bundholdet fra Korsør Slagelse leveret en arbejdsindsats, der ikke rigtig gav spillerne ret til at ærgre sig efter et nederlag, men søndag eftermiddag havde de fortjent bedre og kunne med rette være skuffede.

I størstedelen af hjemmekampen mod Fredericia spillede vestsjællænderne nemlig helt lige op med de jyske favoritter, men fem forfærdelige minutter midt i anden halvleg ødelagde håbet om at få to værdifulde point ud af kampen i Storebæltshallen.

Indtil da havde de to hold fulgtes pænt ad, men med fire mål på stribe øgede gæsterne fra 22-21 til 26-21 - og dermed fik de fuldt udbytte af en periode med dommertække.

Allan Theils og Stefan Schmidt tilkendte blandt andet Fredericia et tyndt straffekast og overså kort efter et slag i ansigtet på Korsør Slagelses playmaker Mathias Thomsen, og de to situationer var medvirkende til, at Fredericia kunne trække fra på måltavlen og hente den ventede udesejr på 32-25.

Dommerne skal dog hverken have skylden eller æren for, at Fredericia kunne tage de to point med hjem over både Store- og Lillebælt.

I de afgørende situationer var gæsterne nemlig skarpere, og et par slatne indspil til de ellers godt kæmpende stregspillere Mads Kildelund og Nicklas Bomholt, nogle ærgerlige afbrændere fra Martin Bjerregaard Larsen fra højre fløj og nogle lidt for håbefulde afslutninger udefra uden opspil, blev alle straffet.

Fredericias målmand Lars Knudsen spillede sig gevaldigt op i anden halvleg, men det samme var desværre ikke tilfældet i den anden ende af banen, hvor hverken Mikael Jensen eller Martin Knudsen fik fat i ret meget - og det selv om Korsør Slagelse fightede bedre og arbejdede hårdere i forsvaret, end det er set længe.

Forhåbentlig har keeperne gemt redningerne til de resterende fem kampe i sæsonen, for selv om vestsjællænderne stadig er sidst i 1. division, kan de glæde sig over, at de øvrige bundhold også tabte i 21. spillerunde, så der stadig kun er tre point op til den rigtige side af nedrykningsstregen.