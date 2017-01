Anders Porsborg (t.v.) må holde sig fra håndboldbanen i det næste lange stykke tid på grund af en hjernerystelse. Her er han i aktion for nogle sæsoner siden mod den dengang spillende Suså-træner, Kasper Johnbeck, der paradoksalt nok stod på sidelinjen som træner for Himmelev i kampen mod Dalby lige før jul, hvor Porsborg ikke burde have spillet. Foto: Thomas Olsen

Fokus er et normalt liv igen

- Anders ved ikke 100 procent selv, hvor slemt det er. Og det gør lægerne tilsyneladende heller ikke. Men vi har ikke set ham siden før jul. Han går til behandlinger hos både fysio- og zoneterapeuter plus han selvfølgelig er i kontakt med lægen, siger Dalby-træner Jesper Bering, der har fået »æren« af at udtale sig på Anders Porsborgs vegne, da spilleren ikke selv føler overskud til at snakke om det.

- Han er påvirket af det. Også rent arbejdsmæssigt, da han ikke kan udføre det 100 procent. Kun i nogenlunde omfang. Jeg bruger ham ikke på håndboldbanen, før han er helt klar. Fokus er at få ham tilbage til et normalt liv med sin familie og sit arbejde. Om der går en uge eller et halvt år, ved vi ikke. Det vigtigste er, at spillerne kan passe sit job, når vi spiller på det niveau her, konstaterer Bering.