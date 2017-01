Flot fremmøde til første SBI-træning

Ulrik Ballings tropper var kendetegnet ved at være i markant bedre fysisk forfatning end modstanderne, og det er en historie, SBI-træneren satser på vil gentage sig i forårets kampe, hvor det alt andet lige ligger til en oprykning til danmarksserien med et forspring på 11 point ned til Odsherred og Roskilde.

- De næste uger kommer til at handle om at få spillerne tilbage i god form. Jeg ved af erfaring, at der er forskel på, hvor meget spillerne har vedligeholdt formen i pausen. Men det finder vi ud af i løbet af denne uge, siger Ulrik Balling, der dog var tilfreds med førstehåndsindtrykket ved mandagens træning.

I vinterpausen har reservekeeper Kristian Larsen sagt farvel til SBI for at sige goddag til Herlufsholms bundprop i danmarksserien.

Hvor Slagelse inden efterårets kampe fik tilgang af Mikkel Luimes fra Næstveds overskudslager, så er der ikke for alvor kommet lignende profiler til i denne omgang, men det går også nok endda for SBI og Ulrik Balling.

- Vi har sagt farvel til Kasper Morsing, som er flyttet til Odense for at studere, men han spillede ikke så meget i efteråret, så det klarer vi nok. Rasmus Grønne, der tidligere har spillet i SBI har tilkendegivet, at han gerne vil starte op her, så ham glæder jeg mig til at se igen, siger Ulrik Balling.