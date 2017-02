Patrick Onwenu, der her ses dunke i en hjemmekamp mod Svendborg, leverede 18 point ude mod SISU, men det var ikke nok til en sejr for Team FOG Næstved. Foto: Peter Andersen

Fjerde nederlag på stribe til Team FOG

Sport SJ - 26. februar 2017 kl. 21:17 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pilen peger i den gale retning for Team FOG Næstved, der med et nederlag på 89-80 mod SISU har tabt de seneste fire kampe på stribe.

Februar kan ende med at blive en sort måned for Team FOG Næstved, der er gået helt bag om dansen rent resultatmæssigt på det seneste.

I de foreløbige seks kampe er det blevet til fem nederlag og blot en enkelt sejr. De seneste fire kampe er alle tabt. Isoleret set er det næppe nogen katastrofe at tabe til Horsens eller Bakken Bears, men når man lægger nederlag til SISU og Hørsholm oven i hatten, så begynder alarmklokkerne så småt at ringe. Der resterer blot fire grundspilskampe for Team FOG Næstved, og den øjeblikkelige formkurve peger ikke mod succes i det forestående slutspil.

Mod SISU havde man ellers alle muligheder for at vende den nuværende udvikling, men defensiven haltede gevaldigt hos Team FOG Næstved, der tillod SISU at score 51 point i første halvleg.

- Det ser måske ikke så vildt ud, at de ender med at score 89 point imod os, men når vi lader dem score 51 i første halvleg, så er det helt klart defensivt, at vi skal til at arbejde noget hårdere, siger Mathias Bak Christensen.

Han er meget kontant i sin udmelding, da han bliver bedt om at komme med et øjebliksbillede på Team FOG Næstveds udfordringer.

- Vi skal lære at dække op. Det vil sige, at vi skal finde ud af, hvor meget vi vil det. For forsvar handler i bund og grund om, hvor meget man vil det. Og lige nu der vil vi det ikke nok, siger Mathias Bak Christensen.