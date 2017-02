Fin fight i næstsidste »træningskamp«

Hjemmekampen mod Marienlyst havde derfor mest karakter af en intens træningskamp, og trods et nederlag på 1-3 var vestsjællænderne fint tilfredse med at have spillet lige op med rækkens nummer to i halvdelen af kampen.

- I andet sæt spiller vi rigtig godt, men vi har svært ved at holde niveau over en hel kamp. Sådan har det været hele sæson, og vi falder også sammen til sidst, siger vestsjællænderens anfører Dennis Lam Graversen.

- Der er bare et andet niveau og en anden fysik i Volleyligaen. I 1. division har holdene én rigtig god kantspiller, eller én god center, men holdene i Volleyligaen har det hele. Deres 13'er (Jaroslav Bogdanovic, red.) vinder virkelig mange point for dem, og så har de nogle store folk på centerpladsen. Der bliver sådan en som mig og Kim Buchwald lidt mismatchet, siger Dennis Lam Graversen, der dog føler, at holdet stadig udvikler sig i den rigtige retning forud for de kommende kampe mod nummer næstsidst i ligaen og de to bedste hold i 1. division.