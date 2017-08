- Mange fægteklubber holder sommerferie, så jeg har været nødt til at tage til Kalundborg for at træne. Men det har været godt, siger Line Grubak. Normalt dyster hun i moderne femkamp, der består af svømning, ridning, løb, skydning og fægtning, men ved den kommende Universiade i Taiwan er hun med som fægter. Foto: Claus Rasmussen

Femkæmper får en travl sensommer

Sport SJ - 12. august 2017 kl. 10:30 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På mandag rejser femkæmperen Line Grubak fra Slagelse til Taiwan for at deltage i Universiaden - OL for universitetsstuderende - i fægtning, og selve konkurrence 20. august bliver starten på en hektisk periode.

30. august vender hun hjem fra Asien, men kun for en kort bemærkning. Allerede 1. september er der nemlig afgang til Finland, hvor Line Grubak skal forsvare sit nordiske mesterskab i moderne femkamp for både juniorer og seniorer.

- Og ugen efter tager jeg til Polen, hvor der er VM i moderne femkamp i forsvarsregi. Så det er nu, der bliver sjovt, siger Line Grubak, der stiller op for Slagelse Garnisons Idrætsforening.

- Niveauet er ikke så højt, som ved et almindeligt VM, men der er mange lande, hvor der er en del femkæmpere i forsvaret, og de har gode muligheder for at træne. Så hvis jeg kan slutte i top 15, vil det være rigtig godt, siger hun.

Line Grubak har fået ødelagt det meste af sæsonen på grund af en skade i skulderen efter et styrt på sin cykel i februar.

Hun har også haft problemer med et det ene knæ og højre hånd, men efterhånden er hun fit for fight til både fægtning, ridning, svømning, løb og skydning.

- Skulderen er rimelig okay. Den kan godt være lidt øm engang imellem, og så er der nogle små rystelser i den, når jeg skyder. Men det er ikke noget, jeg mærker, når jeg har høj puls, siger Line Grubak, der så kan glæde sig over, at skydningen i moderne femkamp er indbygget i det afsluttende 800 meter terrænløb.

- Jeg er i den bedste løbeform, jeg nogensinde har været. På grund af skulderen har jeg ikke kunnet træne så meget svømning, så jeg har løbet i stedet. Min skydning er også blevet bedre, og min fægtning kører ret godt. Så nu glæder jeg mig til at komme til Taiwan og fægte, siger Line Grubak.

- Det bliver en stor oplevelse at være med til Universiaden. Jeg glæder mig til at opleve hele stemningen og møde en masse skønne mennesker. Jeg tror, det bliver en oplevelse for livet.