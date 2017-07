Farvel til det søde liv i Nice

- Min kone Nadia er kommet lidt bagud med skolen, og det er vigtigt, at hun bliver færdig. Og så har vi haft lidt i vores familie, hvor vi havde brug for, at hun kom hjem. Og vi vidste også, at børnene egentlig trives bedst i Danmark, hvor de også er tæt på bedsteforældre, lyder det fra den nu tidligere udlands-prof.

- Vi var egentlig i luksusproblemer. Vi var heldige at have gjort det så godt, at vi havde muligheder for at tage andre steder hen eller blive i Nice. Det har været en meget svær beslutning. Jeg har trukket den alt, alt for længe. Klubben har spurgt og spurgt, og vi havde snakket om, at der egentlig var penge nok til, at Nadia og børnene kunne bo i Danmark og så komme ned til mig en gang om måneden. Jeg er så skør oppe i hovedet med vandpolo, at det var noget, vi overvejede kraftigt. Men nu ved jeg, det er slut. For godt to uger siden tog jeg beslutningen, og det er det bedste, siger han blandt andet i et stort interview i fredagens Sjællandske.