Jan Faber er blevet så glad for at træne HGs 1. divisionskvinder, at han har forlænget sit engagement, så det også gælder i den kommende sæson. Foto: Simon Ydesen

Faber fortsætter som assistent

Sport SJ - 07. juli 2017 kl. 15:51 Af Simon Ydesen

Jan Faber er blevet forelsket i en flok kvinder.

Nu skal det ikke lyde som om, den trofaste klubmand er sin bedre halvdel utro, men han er ganske enkelt blevet betaget af lysten til at træne og ambitionerne om at dygtiggøre sig, som hersker hos Herlufsholms 1. divisionskvinder.

HG-kvindernes meget ambitiøse tilgang til spillet har overbevist den rutinerede træner om, at han skal bruge næste sæson på at hjælpe cheftræner Steen Hansen med at udvikle det unge HG-hold, så man kan indfri ambitionen om at komme med i kvalspillet til 3F Ligaen.

Det har ellers ikke skortet på tilbud fra interesserede klubber.

- Jeg er meget glad og beæret over de mange henvendelser. Der har været bud fra syd, nord og vest, så jeg har bestemt ikke manglet tilbud. Der har været flere spændende samtaler, siger Jan Faber, der har prioriteret familien over spændende udenbys udfordringer.

- Jeg havde blandt andet mulighed for at blive træner for dygtige eliteungdomshold, men fire gange træning om ugen udenfor Næstved kan jeg ikke byde min familie. Jeg har to små piger, som jeg ikke bare kan efterlade derhjemme så mange dage om ugen, siger Jan Faber, der i stedet har valgt at træne nogle andre piger.

- Det har været rigtig spændende at være med omkring 1. divisionsholdet her det seneste halve år. Derfor var det heller ikke svært at blive enig med Steen og klubben om at fortsætte samarbejdet. Det har været en øjenåbner for mig, at de her spillere virkelig prioriterer fodbolden, siger Jan Faber.

Han understreger, at han ikke er færdig med at være cheftræner, men lige nu er rollen, arbejdsbeskrivelsen og tidsforbruget perfekt for den tidligere herreseniortræner.

- Jeg er bestemt ikke færdig som herretræner, men jeg skal nok lige vente et år, men lige nu er jeg også bare glad for at få muligheden for at arbejde med det her meget talentfulde hold. Jeg er spændt på, hvor langt vi kan rykke os i den kommende sæson, siger Jan Faber.