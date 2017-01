Jan Faber, der i flere år var succesfuld træner for Herlufsholm er nu atter klar til at komme tilbage på træningsbanen. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Faber er klar til nyt trænerjob Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Faber er klar til nyt trænerjob

Sport SJ - 06. januar 2017 kl. 12:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Simon Ydesen

Jan Faber har de seneste år droslet ned for sine fodboldaktiviteter, da rollen som familiefar har været førsteprioritet.

Nu er døtrene imidlertid ved at have en alder, hvor han igen kan få udgangstilladelse af fruen. Samtidig har lysten til at være træner atter meldt sig hos den tidligere HG-træner.

- Jeg havde egentlig clearet med mig selv, at jeg ikke skulle være træner igen lige med det samme, men da jeg så fik et par opringninger her i efteråret, kunne jeg godt mærke, at det alligevel kriblede for at komme ud og være med igen, siger Jan Faber, der lige nu varetager en rolle som førsteholdskoordinator for Herlufsholms danmarksseriehold.

Hvad det eksakt skal ende ud med, er Jan Faber meget åben omkring. Det helt store nøgleord er ambitioner.

- Niveauet er ikke afgørende for mig. Det vigtigste er, at jeg kommer et sted hen, hvor der er en eller anden form for ambition med at spille fodbold. Det kan jo sagtens være en serie 3-klub, der vil rykke et skridt op, siger Jan Faber, der heller ikke vil udelukke, at det kan komme på tale at tage et assistenttrænerjob i en højere række.

- Det er bestemt også en mulighed. Der er ikke nogen, der siger, at det skal være som cheftræner, at jeg skal i gang igen. Det handler bare om, at jeg gerne vil ud at have noget muld under støvlerne, og nu er tiden til det, siger Jan Faber.