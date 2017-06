Her ses det Slagelse-mandskab, der sikrede en ny sæson i den tredjebedste Europa Cup - også kaldet Euro Hockey Club Challenge. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Europæisk succes til Slagelses hockeymænd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Europæisk succes til Slagelses hockeymænd

Sport SJ - 08. juni 2017 kl. 09:22 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er langt til Ukraine, når man først skal flyve over Riga for at komme til Kiev og dernæst sidde i en bus fem timer for at nå frem til Vinnitsa, som var vært for årets Europa Cup-stævne.

Slagelses hockeymænd tog dog den lange tur med glæde, for man skulle sikre en ny sæson i Euro Hockey Club Challenge, som er det tredjehøjeste niveau i Europa.

Målsætningen var en top to-placering i puljen, således man fik lov til at spille med om oprykningspladserne, der gik til nummer et og to.

Den første kamp var mod hjemmeholdet OksVinnitsa, som Slagelse endte med at tabe 1-7. Det var dog et forventet nederlag.

- Man må bare sige, at de var et niveau over alle andre i turneringen. Det var ikke andre, der kunne stille noget op mod dem, siger Mikkel Steinmetz fra Slagelse.

Den næste kamp mod Akademik Sofia blev vundet komfortabelt, og dermed var der lagt op til en direkte duel om at komme med i oprykningsspillet i den sidste puljekamp mod Lousada fra Portugal.

På grund af målscore skulle Slagelse vinde kampen for at sikre sig andenpladsen. Den mission så ud til at lykkedes, men fire minutter før tid fik det portugisiske mesterhold udlignet til 2-2, og dermed måtte Slagelse ud i en knald-eller-fald-kamp mod Penarth fra Wales om at blive i gruppen.

- Den kamp så vi ud til at have styr på, men fra at være foran 4-1 ved pausen, endte det med at stå 4-4 kort efter pausen. Heldigvis fik vi scoret til 5-4, hvilket var et ret afgørende mål, siger Mikkel Steinmetz, der er for beskeden til selv at ville fortælle navnet på målskytten. Det var nemlig ham selv.

Minutter efter kunne brormand Lasse Steinmetz Christensen lukke til 6-4.

- Det var en forløsning, at vi endte med at vinde. Det blive lige spændende nok, men vi var bedre end det walisiske hold, så det var fair nok, vi vandt, siger Mikkel Steinmetz, der ikke er i tvivl om, at det var hele den lange rejse værd.

- Vi spillede noget god hockey, og vi havde tre debutanter med. Laurits Due, Nikolaj Christensen og Oscar Birch-Hald er fremtidens folk, siger Lasse Steinmetz Christensen.