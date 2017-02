Se billedserie Som en af få Korsør Slagelse-spillere kunne målmand Martin Knudsen være sin indsats bekendt. Han bidrog med en hel del redninger og forsøgte også at råbe noget gejst ind i sine medspillere - dog uden helt. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Det var Oddermame skidt

Sport SJ - 19. februar 2017 kl. 21:18 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var både jubel og gejst hos de nedrykningstruede Korsør Slagelse-spillere, da venstrebacken Tobias Gravesen steg til vejrs og udlignede til 1-1 i søndagens hjemmekamp mod Odder.

Syv et halv minut senere viste måltavlen i Storebæltshallen dog 1-5 i gæsternes favør, og hvis noget havde troet, at hjemmeholdet var indstillet på virkelig at slås for livet i 1. division, tog de fejl. Grundigt fejl endda.

Hverken offensivt eller defensivt havde Korsør Slagelse-spillerne den store lyst til at slå sig - eller slå fra sig. Derfor havde Odder også let ved at spille sig til åbne chancer fra alle skudpositioner, og der skulle gå næsten 29 minutter, før Mads Kildelund satte den første egentlige tackling ind i midterforsvaret.

Martin Knudsen afløste veteranen Mikael Jensen i målet midt i første halvleg, og selv om den indskiftede keeper gjorde det fint i sit comeback efter fire måneders skadespause, så kunne han ikke forhindre Odder i at gå til pausen med en føring på 15-8.

Det var bestemt heller ikke målmandens skyld, at gæsterne kunne ydbygge føringen fra 19-13 til 23-13 midt i anden halvleg, og selv om Korsør Slagelse fik pyntet lidt på resultatet, og kun tabte 19-27, rokker det ikke ved hovedindtrykket af indsatsen - og det var Oddermame skidt.

- Jeg synes, vi byder ind med alt for lidt, og jeg er skuffet over indstillingen. Og jeg er faktisk lidt smårystet over, at vi ikke man mønstre større engagement og gejst. Den slags kræver ikke noget talent, men det er alligevel det, vi slås med, siger Korsør Slagelses træner Per Sabroe.

- Jeg ved ikke om spillerne regner med, at de bliver ringet op af Barcelona og tilbudt en kontrakt. Men det sker nok ikke. Så de fleste har nok også deres gang her i klubben fremover, og det bliver altså usædvanligt svært at overleve i 1. division, hvis vi ikke tager skeen i den anden hånd.