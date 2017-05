Send til din ven. X Artiklen: Det kan blive Næstveds »sorte søndag« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det kan blive Næstveds »sorte søndag«

Sport SJ - 20. maj 2017 kl. 06:49 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan meget vel blive søndag 21. maj, der vil blive husket som »sorte søndag« i de næste par (mange) år i Næstved Boldklub.

Vinder Fremad Amager over AB og får Fredericia og Nykøbing FC bare point ude mod henholdsvis Skive og FC Roskilde, kan end ikke en Næstved-sejr over Hobro redde sydsjællænderne.

Omvendt vil tre »grønne« point mod Hobro og et nederlag til bare én af ovennævnte bundkonkurrenter gøre sidste runde i 1. division til en gyser.

Situationens alvor har selvfølgelig ramt Næstved for længst, og klubejer Peter Birk Pedersen erkender, at nedrykningen truer mere end nogensinde i denne sæson.

- Men vi er optimister i klubben. Det værste er, at vi har både Hobro og Helsingør, som begge har alt at spille for, mener Birk, som krydser fingre for, at miraklernes tid ikke er forbi.

Sandsynligheden for, at sydsjællænderne må en tur ned i 2. division, hvor de var sidst i sæsonen 2014/15, er dog større end, at de redder sig. Og det har klubben beredt sig på.

- Så sker der det, at vi ikke kommer til at forlænge kontrakterne med de spillere, der har udløb til sommer. Vi har fortsat 10 spillere på kontrakt, og dem fastholder vi indenfor budgetrammen, afslører klubejeren.

Det vil sige profiler som Kristoffer Munksgaard, Nikolaj Hansen og Jesper Christiansen fortsat vil være at finde i den grønne trøje, selv om den skulle stå på 2. division næste sæson.

- Selvfølgelig kan der komme nogle og byde på dem, og så må vi tage den derfra, konstaterer Peter Birk Pedersen, der påpeger, at der skal spillere ud af truppen, før der komme nye ind på kontrakt.

- Budgettet bliver mindre, og vi har ikke penge til at gå ud og hente flere, siger Peter Birk.

Om også træner Michael Hemmingsen bliver, er et andet spørgsmål af de mange, der trænger sig på i tilfælde af en degradering.

- Der kommer ikke til at ske noget, før vores situation er afgjort. Michael har gjort det fantastisk med halvandet point i gennemsnit. Havde vi haft ham hele sæsonen, havde vi med det snit jo ligget lige under topholdene, mener Peter Birk, der dermed medgiver, at det måske var for sent at skifte Mogens Krogh ud på cheftrænerposten i slutningen af marts.

- I bagklogskabens lys var det nok. Men vi gjorde alle et godt stykke arbejde i vinterpausen, vi var klar til foråret og vi troede på det. Også Mogens, som jo egentlig ikke gjorde noget dårligt. Resultaterne fulgte bare ikke med, mener Næstved-ejeren.