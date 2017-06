Den gamle er klar til start

For en måned siden præsterede han for eksempel sit bedste spydkast nogensinde med næsten 50 meter, og i weekenden er den 31-årige korsoraner ankermand på det danske landshold ved EM i mangekamp i Spanien.

- Jeg er den ældste deltager i feltet. Og jeg syntes, der var et eller andet, der »satte sig«, da jeg så det..., siger Christian Laugesen med et grin.

- Hun er med for at udvikle sig, men får nok sin sag for. Men på længere sigt vil hun være en god brik i landsholdsregi. Om to-tre år kan vi måske være med til at kæmpe om oprykning. Og det er da også noget af det, der motiverer mig til at blive ved, siger Christian Laugesen, der stiller op for københavnerklubben Sparta.