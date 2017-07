Den der ler sidst

Prøvespilleren Tarik Mourhrib var igen med hos Næstved, og han lignede atter spændende spiller. Indledningen på kampen så ellers ikke specielt lovende ud for Mourhrib, der blev flæsket gang på gang af sine tidligere holdkammerater i B93, der så ud til at have et regnskab at gøre op. Det var så slemt, at flere B93-spillere samt trænerstab efter kampen lige var henne for at høre, om der var blevet gået for hårdt til den teknisk stærke spiller, der nu optræder i grønt.