»Har ingen kommentarer«. Sådan lyder meldingen fra Line Kjærsfeldt efter at hun søndag fik et gult og to røde kort i semifinalen i Grand Prix-turneringen i Greve. Foto: Scanpix

Dansk mester får karantæne

Det sker jævnligt, at fodbold- eller håndboldspillere går glip af en kamp eller to på grund af karantæne, men det er sjældent i badminton.

Den danske mester i damesingle har nemlig pådraget sig et forbud mod at deltage i sidste runde i grundspillet på grund af sin opførsel i weekendens Grand Prix-turnering i Greve.

I semifinalen mod Natalia Koch Rohde fra Skovshoved fik Line Kjærsfeldt først et gult kort for at brokke sig over en dommerkendelse, og da brokkerierne fortsatte, blev straffen forhøjet til et rødt kort og dermed et tabt point.