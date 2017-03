Se billedserie Daniel Rehn er blot 22 år, men han er klar til at påtage sig jobbet som sportsdirektør for Næstved-holdet Team WasteApp-AVIS. Foto: Simon Ydesen

Danmarks yngste sportsdirektør

01. marts 2017 Af Simon Ydesen

Det er de færreste 22-årige, der kan prale af en titel som sportsdirektør for et cykelhold, men det kan Daniel Rehn, der skal være sportsdirektør for Team WasteApp-AVIS.

I november 2012 stod Daniel Rehn på spring til at blive seniorrytter. Han havde i den netop overståede sæson været en af de bedste ryttere på Team Pythonpro.com-VeloWear, så nu var alt klappet og klart til, at han kunne gøre sit indtog i A-klassen hos seniorerne i den efterfølgende sæson.

Han kom imidlertid ud for en slem ulykke, da han blev påkørt under en træningstur i Næstved. Trods svære skader fik Daniel Rehn kæmpet sig tilbage og fik kørt en halv sæson i A-klassen, inden han valgte at drosle ned for cyklingen for i stedet at hellige sig studierne.

Nu er han imidlertid tilbage. Han bliver i den kommende sæson Danmarks yngste sportsdirektør, når han skal sidde bag rattet i en af Team WasteApp-AVIS' servicebiler.

Daniel Rehn har i flere år gået og overvejet, hvordan han kunne bevare kontakten til den sport, som han har fået ind under huden i en sådan grad, at den sidder fast.

- Det har ligget i mig, at jeg ikke kunne slippe cyklingen, for jeg har cyklet i 10 år, så der er noget, der trækker i mig i forhold til at komme ind omkring sporten igen, siger Daniel Rehn.

- Nu har jeg ikke haft noget at gøre med sporten i et par år, men så snakkede jeg med Henrik Stegmann, og han mente, at jeg kunne bruges i en rolle på holdet, og det var jeg naturligvis glad for, siger den unge sportsdirektør.

