Darko Jukic og de danske landsholdsspillere vandt over Østrig i Arena Nætved foran 925 tilskuere. Foto: Thomas Haugsted Foto: Thomas Haugsted

Danmark fortsat ubesejret i Arena Næstved

Sport SJ - 17. september 2016 kl. 20:59 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det danske basketball-landshold sluttede EM-kvalifikationen flot af i Arena Næstved, da man besejrede Østrig med 86-72.

Det var ellers et østrigsk landshold, der havde blæst Danmark ud af banen, da de to hold mødtes i Østrig for halvanden uge siden. Men for anden gang på en uge gav landsholdet de fremmødte tilskuere fuld valuta for pengene.

I en flot kulisse, hvor ikke mindst et stort kontingent lokale basket-entusiaster fra Næstved Basketball gjorde deres for at skabe stemning, var der straks fra første færd godt fyret op under de danske spillere, der var foran 19-12 efter første quarter. Den føring blev fastholdt i den sidste halvdel af første halvleg, mens den danske føring ramte 17 point ved stillingen 58-41 i tredje quarter.

Med den overbevisende præstation fik Danmark vist, at forrige lørdags sejr over Tyskland ikke er en enlig svale. Sammenholdt med et overtidsnederlag ude mod Holland må den sidste halvdel af den danske EM-kvalifikation siges at være godkendt. Det ændrer dog ikke på, at Danmark ikke kommer med til næste års EM. Fremtiden tegner imidlertid lys for et ungt dansk landshold, der har udviklet sig enormt gennem de seks EM-kvalkampe.