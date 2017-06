Budkrig om Næstved-profil

- Vi har en klar plan om, at vi ønsker at fastholde de profiler, som vi fortsat har på kontrakt, og her er Daniel naturligvis en nøglespiller, hvilket han har bevist over hele sæsonen, siger Peter Birk, der dog åbner en kattelem i forhold til et muligt skifte.

- Jeg kan ikke kommentere på konkrete klubnavne, men det er rigtigt, at vi oplever en stor interesse for Daniel fra flere sider. Det er dog stadig vigtigt for mig at understrege, at han er en nøglefigur i vores ambitioner om at vende tilbage til 1. division og skabe et stærkt fundament for den kommende sæson, så det skal være til et godt tilbud, hvis vi skal sælge ham, påpeger Peter Birk, der endvidere bekræfter, at der er mere end en klub, der bekræfter, at mere end en klub har udvist konkret interesse for Daniel Norouzi.