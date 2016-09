Det nybagte ægtepar Selina Hundstuen Solberg og Hans-Kristian Vittinghus må undvære hinanden i denne og næste uge, hvor HK spiller turneringer i Østen. Så bryllupsrejsen må vente til december. Foto: Mark Trustrup

Bryllupsrejsen må vente for Wittinghus

Sport SJ - 20. september 2016 kl. 10:58 Af Claus Rasmussen

Lørdag 11. september sagde Hans-Kristian Vittinghus ja til sin Selina under åben himmel på Næsbyholm Slot, men da han forleden pakkede kufferten til to uger i Østen, var det ikke for at tage på bryllupsrejse.

I denne uge er Team Skælskør-spilleren derimod tilbage på arbejde, når han stiller op i Super Serie-turneringen Japan Open i Tokyo, og bagefter venter Korea Open i Seoul.

- Bryllupsrejsen er udskudt til december, så det er ren business i denne og næste uge, siger Hans-Kristian »Weddinghus«.

Og han glæder sig til at komme tilbage på banen efter en sommer, der blandt andet er gået med at kommentere OL-turneringen for DR.

- Jeg glæder mig helt vildt til at komme igang, da jeg jo ikke har spillet turnering siden Australian Open i juni, siger Hans-Kristian Vittinghus, der møder kineseren Qiao Bin i første runde, mens vinderen møder enten OL-finalisten Lee Chong Wei fra Malaysia eller uberegnelige Boonsak Ponsana fra Thailand i anden runde.

- Jeg har en hård første kamp med en af de nye unge kinesere, men jeg håber og tror selvfølgelig på, at jeg har, hvad der skal til for at få krammet på ham, siger HK.

- Jeg skal i hvert fald ind og nyde at spille igen og tage udfordringen op. Det bliver bare fedt at komme igang igen.