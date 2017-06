Se billedserie Næstveds debuterende målmand Viktor Anker havde mange gode redninger, men måtte se sig passeret af Jan Kliment i det 34. minut. Foto: Eva Winnicki

Brøndby fik fortjent revanche

Sport - 28. juni 2017 Af Claus Rasmussen

Brøndby gav bolden op med syv mand på midterlinjen, og så var det ligesom understreget, hvad holdet fra vestegnen havde tænkt sig i onsdagens træningskamp i Næstved.

Godt nok var den blågule masse-offensiv tæt på at give et kontrachance til Morten Larsen allerede efter få sekunder, men Næstveds sædvanlige andetholdsangriber måtte konstatere at der skal mere end sjællandsserie-hurtighed til for alvor at true et superliga-forsvar.

Første halvleg viste også, at der skal mere end resterne af et nedrykket 1. divisionshold til at true en flok håbefulde mesterskabaspiranter, og Viktor Anker i Næstveds mål havde en travl aften i sin førsteholdsdebut for barndomsklubben.

Den 18-årige Anker-mand er udlejet fra netop Brøndby i et halvt år og meldte sin hjemkomst til Næstved med et højt og tydeligt »keeeeeeper«, da bolden for første gang blev sendt ind i straffesparkfeltet, og det sikre indgreb blev fulgt op med flere gode redninger.

Efter godt en halv times spil måtte han dog overgive sig, da Jan Kliment slap fri i venstresiden og gjorde det til 1-0, og kort før pausen øgede Teemu Pukki til 2-0.

Ni-dobbelt udskiftning

Sidste sommer vandt Næstved en lignende træningskamp mod Brøndby, men mon ikke det store flertal af de 1.224 tilskuere havde svært ved at se, hvor scoringerne skulle komme fra i årets udgave.

I første halvleg var et hjørnespark fra Andreas Moos tæt under mål faktisk hjemmeholdets bedste forsøg, og selv om Brøndby skiftede hele ni mand ud i pausen, gav det ikke meget ekstra spillerum til værterne.

Til gengæld var det også småt med Brøndby-chancer i de sidste 45 minutter, og den største misbrugte Kamil Wilczek, da han placerede bolden fladt forbi mål på et straffespark.

I den anden ende af banen bestod Næstved offensiv bestod udelukkende af langskud fra Andreas Moos, og frem til det 87. minut var han den eneste af de grønne, der kunne prale af at have haft er egentlig afslutning.

Derfor var det også fortjent, at han havde en fod med i reduceringen til 1-2 kort før tid. Moos sendte et frispark højt ind foran Brøndbys mål, hvor det på en eller anden måde lykkedes Jesper Christiansen at få den bugseret over stregen.

- Resultatmæssigt vil man jo altid gerne vinde. Det gjorde vi ikke, og i første halvleg holder vi fast med det yderste af neglene. Men vi hænger på, og spillerne viser god moral selv om det ikke var nemt. Det var jeg glad glad for at se, siger Næstveds cheftræner Michael Hemmingsen.

- Så jeg synes, vi fik meget ud af kampen mod en en rigtig god modstander, der er tre uger længere fremme i træningsforløbet, end vi er. Vi er jo lige startet, siger han.