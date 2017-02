Mortiz Lanegger kæmpede bravt men fogæves mod Bakken Bears. Foto: THOMAS OLSEN

Boldtab kostede for Team FOG

Sport - 28. februar 2017

Team FOG Næstveds træner Milan Skobalj er klar til at godkende indsatsen i 65-73-nederlaget mod Bakken på mange områder, men på enkelte parametre er den serbiske træner ikke tilfreds.

- Først og fremmest må jeg sige, at vi har for mange boldtab. Vi kan ikke overleve 19 boldtab mod Bakken, og mange af de boldtab førte til lette point til Bakken. På den måde gjorde vi det meget svært for os selv at få succes, siger Skobalj.

Han peger i samme åndedrag på en manglende evne til at ramme sine trepointsskud i anden halvleg.

- Vi ramte ikke noget som helst bag trepointslinjen efter pausen. Det holder heller ikke, når det er Bakken vi møder, siger Milan Skobalj, der medgiver, at skaden til Deon Mitchell gjorde det meget svært for Team FOG Næstveds tilbageværende guard Moritz Lanegger.

- Han kom på overarbejde. Bakken spottede hurtigt muligheden for at presse tempoet op, og det kunne vi ikke klare. Jeg synes ellers, at vi gjorde et godkendt forsøg, siger Milan Skobalj.

Op til kampen var han spændt på, om spillerne havde forstået, at det krævede hårdt arbejde mere end noget andet.

- Den besked havde spillerne forstået til denne kamp. Alle gik ud og kæmpede, og det er en fin begyndelse. Vi må bare konstatere, at det ikke alene er nok, når man møder Bakken og Horsens. Her skal der også være noget skarphed i eksekveringen af vores taktik, siger Milan Skobalj, som håber, at Deon Mitchell hurtigt er klar igen, så man ikke bliver alt for tyndt besat på bænken.